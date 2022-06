Kaos ob otvoritvi: župan občane popeljal čez most, vsi padli v globino (VIDEO)

Po družbenih omrežjih se je razširil posnetek iz mehiškega mesta Cuernavaca, na katerem se vidi, kako se je slovesnost odprtja prenovljenega mostu končala v kaosu.

Tako je preko lesenega mostu kolono občanov popeljal tamkajšnji župan Jose Luis Uriostegui. A potem ko je župan prečkal most, je most z ljudmi, ki so bili še na njem, zgrmel v globino. Ob tem se je poškodovalo 25 ljudi.