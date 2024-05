Prilika dela tatu, na Goriškem Krasu vlomili v hišo in se znesli nad inventarjem

Danes, 3. maja zjutraj, so policisti PP Nova Gorica obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v naselju Lokvica (občina Miren – Kostanjevica) med odsotnostjo stanovalcev. Neznani storilec je v času med 30. aprilom in današnje prijave kaznivega dejanja policiji vlomil skozi vrata v omenjeni objekt in se v notranjosti znesel nad inventarjem.

Prav tako je bil v drugih prostorih najden neodprt sef z gotovino, ki je pred tem bil v drugih prostorih objekta. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

Preventivni nasveti policije

Storilci pogosto vlamljajo skozi vrata oz. okna stanovanjskih objektov in iz notranjosti kradejo predvsem gotovino, nakit in druge vrednejše predmete. Najpogostejši načini vlomov v stanovanjske hiše, stanovanja, gospodarske objekte so vlom na vzvod ali s silo telesa, lomljenje vložkov cilindričnih ključavnic, razbitje steklenih površin, pogosto pa k temu pripomore tudi premajhna previdnost lastnikov objektov (puščeno orodje ali druga priročna sredstva v okolici hiše, ključi ...).

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za izvršitev zgoraj opisanih premoženjskih kaznivih dejanj (vlomi v stanovanja, hiše, motorna vozila, drzne tatvine, ropi ...) in se izognete neljubim dogodkom.

Prilika dela tatu

»Prilika dela tatu« in vlomilec bo raje izbral tisto stanovanje ali hišo, kjer bo za kaznivo dejanje najmanj ovir in tveganje za odkritje najmanjše. Stavba, v kateri ni nikogar, ker so stanovalci na primer na dopustu ali ki je očitno brez varovanja, bo bolj verjetno tarča vloma kot obratno.

Posebno vabljiva za vlomilce so odprta vrata ali okna, razpoložljivo orodje za dostop (na primer zaboji, lestev, ki omogoča dostop do drugače nedosegljivih oken ipd.), vrtnarsko orodje, s katerim lahko vlomilec nasilno vlomi, zapuščene žive meje ali visoke ograje ...

Vse občane zato pozivajo, da več pozornosti namenijo samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko. Če vam kljub temu vlomijo v stanovanjski objekt, občanke in občane pozivajo, da takoj pokličejo policiste najbližje policijske postaje oz. Policijo na znano interventno številko policije 113.

Ne spreminjajte kraja kaznivega dejanja in ne uničujte sledi, ki so pomembne za nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja (oz. se ne dotikajte stvari, ne sprehajajte po prostoru ...). Tudi če ugotovite, da so bili vlomilci pri sosedu, ko ga ni bilo doma, takoj obvestite Policijo!

Prav tako občane in občanke pozivajo, da več pozornosti namenijo tudi morebitnemu zaznavanju sumljivih oseb in vozil v stanovanjskih soseskah večjih mest in po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. na interventno številko Policije 113.