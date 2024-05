Zadrogiran 43-letnik nad prodajalca v Kopru

Koprski policisti so poročali o incidentu v eni izmed koprskih trgovin. Tam je 43-letni moški žalil zaposlenega in ga udaril. Policisti so mu izdali plačilni nalog. Čez dobro uro se je kršitelj vrnil v trgovino in ponovno grozil zaposlenemu. Ker je bil pod vidnim vplivom mamil, zaradi njegovega ravnanja in obnašanja pa je obstajala bojazen, da bo s kršitvijo nadaljeval, mu je bilo odrejeno pridržanje. Izdali so mu plačilni nalog.