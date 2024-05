Preiskava nemških organov je pokazala, da je za lanski kibernetski napad na vladajočo socialdemokratsko stranko (SPD) odgovorna hekerska skupina pod okriljem ruske vojaške obveščevalne službe, je danes dejala zunanja ministrica Annalena Baerbock. Nemčija je zaradi tega na pogovor poklicala odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu v Berlinu.

O lanskoletnih napadih hekerske skupine so danes poročale tudi češke oblasti.

Baerbock je danes med obiskom v Avstraliji dejala, da je preiskava nemških organov pokazala, da je za kibernetski napad odgovorna hekerska skupina APT28, znana tudi kot Fancy Bear, ki deluje pod okriljem ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

»Z drugimi besedami, šlo je za kibernetski napad na Nemčijo, ki ga je sponzorirala Rusija, kar je popolnoma nedopustno in nesprejemljivo ter bo imelo posledice,« je v Adelaidu poudarila Baerbock, ne da bi podala podrobnosti o napadu na SPD. Ta naj bi se sicer zgodil v začetku lanskega leta.

Ranljivost v programski opremi

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Berlinu je nato danes sporočil, da so zaradi napada na pogovor poklicali odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu. Dodal je, da je ta kibernetski napad pokazal, da je »ruska grožnja varnosti in miru v Evropi resnična in ogromna«.

Junija lani je SPD sporočila, da so bili v začetku leta tarča kibernetskega napada e-poštni računi vodstva stranke. Po navedbah vladajoče stranke je napad omogočila ranljivost v programski opremi, za katero takrat niso vedeli. »Ni mogoče izključiti, da so podatki uhajali iz posameznih e-poštnih predalov,« je še sporočila stranka.

O podobnih napadih so danes poročali tudi v Pragi. Po načinu izvedbe in ciljih napade češke oblasti povezujejo ravno s hekersko skupino APT28. Določene institucije na Češkem so bile lani cilj kibernetskega napada, ki je izkoristil dotlej neznane ranljivosti v programu Microsoft Outlook, je v izjavi za javnost zapisalo češko zunanje ministrstvo.

Napade je na skupni novinarski konferenci z nemško kolegico Nancy Faeser potrdil tudi notranji minister Vit Rakušan, ki je pojasnil, da Moskva njegovo državo vidi kot sovražno.