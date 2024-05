Kar 25 kuhinj na kolesih

Karavana okusov od poletja 2021 združuje slovenske ponudnike hrane, ki naokoli potujejo na kolesih. Vozni park je sprva zajemal šest vozil, zdaj pod tem imenom naokoli potuje že več kot 25 kuhinj na kolesih. »Zaradi pestrosti ponudbe in raznolikosti vozil je videti, kot da bi prišel v mesto cirkus – kulinarični cirkus,« je karavano, ki z okusno ponudbo ravno te dni začenja nov krog po Sloveniji, opisal vodja in ustanovitelj Matej Špehar, ki si rad reče kar šofer Karavane okusov. In katere jedi bodo letos v dvanajstih mestih, ki jih bo do oktobra obiskala ta okusna karavana, najbolj iskane?

Tu so priljubljene pice. FOTO: Robi Valenti

Burgerji, pice in ostalo

»Še vedno so številke ena, tako rekoč sinonim za ulično hrano, burgerji. Zaradi tega je tudi največji naval lakotnikov prav pri njih – zato je nekaj več vozil v naši floti s to ponudbo. Tako rekoč povsod je razprodana tudi prikolica s pravimi napolitanskimi picami, vedno več obiskovalcev pa išče specializirano ponudbo s tajsko, mehiško, argentinsko, špansko, orientalsko kuhinjo,« je širok niz jedi zajel Špehar.

12 slovenskih mest bo obiskala Karavana okusov.

Kaj pa novosti v letošnji ponudbi? »V našo floto se vrača Štrukl prikolica z znameniti štruklji s Kofc, ponudbo bo popestril še Super pšanc truck, kjer pripravljajo ocvrte piščance drugače, s 50-odstotki manj maščob, bolj sočne in hrustljave. Nova bo tudi prikolica Macaroni Empire, kjer bodo pripravljali svetovni znani mac and cheese (torej: makarone s sirom) za vse ljubitelje testenin. Ekipa gurmanskih potepuhov na kolesih je vsako leto večja,« je ponosen sogovornik.

Na kolesih po Sloveniji tudi to sezono potujejo raznovrstne slaščice. FOTO: Jaka Ivančič

Začetek v Novem mestu

Kot že zapisano, je v tem unikatnem voznem parku več kot 25 vozil, njihovo pot po Sloveniji Špehar opiše takole: »Ponudba se od lokacije do lokacije menja, letos načrtujemo 12 dogodkov, prilagajamo jo glede na pričakovan obisk in fizične omejitve lokacij. Vedno pa je vsaj od 10 do 15 vozil s ponudbo hrane, ki so skrbno izbrani, saj mora vsak ponudnik zagotavljati visoke standarde.«

V nekaterih vozilih bodo mešali tudi pijače ... FOTO: Jaka Ivančič

Karavana okusov je imela v začetni sezoni šest dogodkov oziroma postaj, letos načrtujejo obisk dvanajstih lokacij, od tega bodo tri mesta – Ravne na Koroškem, Postojno in Idrijo – obiskali prvič. »Začnemo v začetku maja v Novem mestu, končamo oktobra v Celju. Frekvenca dogodkov je na 14 dni, v mestu smo dva dni, ob petkih in sobotah,« je postanke najbolj slastne slovenske karavane, ki svojo pot letos začenja v dolenjski prestolnici 3. in 4. maja, opisal Špehar.