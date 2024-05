Plavalka na Bledu potrebovala pomoč

Blejski policisti so bili v sredo okoli 21. ure obveščeni o plavalki v jezeru, ki je potrebovala pomoč. Na kraju so bili gasilci in zdravstveno osebje. Z reševalnim vozilom je bila prepeljana na pregled v zdravstveno ustanovo. Po podatkih policije je z njo vse v redu. Policisti bodo dogodek ustrezno dokumentirali.