Kaj bo z olimpijskimi igrami? Katastrofalni požari v Kaliforniji ogrožajo tudi olimpijska prizorišča

Kalifornijo so, kot poročamo že več dni, zajeli uničujoči požari, ki poleg sosesk resno ogrožajo tudi priprave na olimpijske igre v Los Angelesu leta 2028.

Riviera Country Club, predvideno prizorišče za golf, in Sepulveda Basin, namenjen lokostrelstvu, BMX-u in rolkanju, se spopadata z neposrednim tveganjem zaradi širjenja ognja, ki ga poganjajo močni vetrovi s hitrostjo do 160 km/h. Prav tako je v evakuacijskem območju zgodovinski stadion Rose Bowl, kjer naj bi potekale nogometne tekme.

Organizacijski odbor OI 2028 je poudaril hvaležnost gasilcem in prostovoljcem, ki se borijo s požari. Za zdaj na olimpijskih objektih ni poročil o škodi, vendar razmere ostajajo nepredvidljive.

Uslužbenka iz službe za iskanje in reševanje okrožja Marin pregleduje požgano posestvo. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Na udaru tudi športniki

Poleg prizorišč so požari močno prizadeli tudi športnike. Nekdanji olimpijski plavalec Gary Hall mlajši je v požaru izgubil dom in deset olimpijskih medalj. Košarkar Kawhi Leonard je pomagal družini pri evakuaciji, trener Warriors Steve Kerr je izgubil svoj otroški dom, njegovo mamo pa so pravočasno rešili.

Prebivalci iščejo stvari in si ogledujejo hišo, ki jo je uničil požar v soseski Pacific Palisades v Los Angelesu. FOTO: Patrick T. Fallon Afp

Zaradi ognjenih zubljev so bile motene tudi športne aktivnosti – NFL je prestavila tekmo med Vikings in Rams v Arizono, medtem ko so Rams morali prekiniti treninge zaradi požarov v West Hillsu.