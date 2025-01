Jeseni bi se moral poročiti, a je umrl v strašni nesreči

V javnost prihajajo podrobnosti tragične nesreče, potniškega leta in helikopterja, ki se je zgodila nad New Yorkom, in v kateri so umrli vsi od skupno 67 ljudi. Na krovu letala je bilo v času trka 64 ljudi, v helikopterju pa trije vojaki.

Medtem, ko celotne Združene države žalujejo, odzval se je tudi že predsednik Donald Trump, ki je za nesrečo sicer okrivil prejšnjo vlado, pa v javnost prihajajo nove podrobnosti okoliščin, v katerih se je tragedija pripetila.

Tako je denimo v času trčenja le en kontrolor zračnega prometa upravljal dva različna položaja v kontrolnem stolpu, je za CNN povedal vir iz kontrole zračnega prometa. To naj sicer ne bi bilo neobičajno, še posebej za »ta čas dneva in obseg prometa«.

Ali je preobremenjenost kontrolorja kakor koli vplivala na to nesrečo, bo pokazala preiskava, ki jo je sprožil Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB).

Jeseni ga je čakala poroka

Ne ugotovitve niti iskanje krivcev, pa ne bo svojcem žrtev vrnilo najdražjih. Med njimi je bil Samuel Lilley, 28-letni kopilot potniškega letala družbe American Airlines. »Bil sem tako ponosen, ko je Sam postal pilot,« je njegov oče Timothy Lilley zapisal na družabnem omrežju. »Zdaj pa me tako boli, da se niti ne morem zjokati. Vem, da ga bom nekoč spet videl, a mi poka srce.«

Samuel, ki je bil zaročen in se je nameraval poročiti jeseni, je »odlično napredoval v karieri in zasebnem življenju,« je še dodal njegov oče, dolga leta tudi sam pilot.

V strmoglavljenju letala sta umrla tudi ruska umetnostna drsalca, zakonca Jevgenija Šiškova in Vadim Naumov, ki sta potovala z ameriškega prvenstva v Wichiti, kjer sta spremljala uspešne nastope svojega 23-letnega sina Maksima, sicer ameriškega državljana in nekdanjega mladinskega državnega prvaka.