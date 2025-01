Po trčenju letala in helikopterja iz reke potegnili 18 trupel, poteka obsežna iskalna akcija (FOTO in VIDEO)

Po trčenju potniškega letala s 64 ljudmi na krovu in vojaškega helikopterja so iz reke Potomac v Washingtonu potegnili 18 trupel, je po poročanju ameriških medijev sporočila policija. Iskanje se nadaljuje, za zdaj pa niso našli preživelih. Predsednik ZDA Donald Trump je dejal, da bi morali trčenje preprečiti.

Nad Washingtonom sta v sredo okrog 21. ure trčila potniško letalo družbe American Airlines s 64 ljudmi na krovu, ki se je po poletu iz Teksasa približevalo letališču Ronalda Reagana, in vojaški helikopter s tremi vojaki, ki je bil po zadnjih informacijah na vadbenem poletu. Oba sta po trčenju padla v reko Potomac.

Poteka obsežna iskalna akcija. FOTO: Al Drago/Getty Images Via Afp

Na območju v temi in mrazu poteka obsežna reševalna in iskalna akcija, v kateri sodelujejo potapljači in čolni. Glede na navedbe gasilcev na jutranji novinarski konferenci je na reki trenutno okrog 300 reševalcev in drugih, ki sodelujejo pri iskanju.

Uradno potrjenih žrtev še ni, po navedbah policije za več medijev pa so našli 18 trupel, preživelih pa ne. Letalo naj bi ob padcu razpadlo na več kosov.

Trump meni, da bi morali trčenje preprečiti

Pristojne oblasti so že sprožile preiskavo dogodka, to je potrdil tudi obrambni minister Pete Hegseth. Mediji so med drugim objavili zapis posnetka pogovora kontrolorja zračnega prometa s posadko helikopterja, ki jo sprašuje, ali vidi potniško letalo, nakar mu poda navodila, kje naj nadaljuje polet.

Predsednik ZDA Donald Trump meni, da gre za grozno nesrečo, zahvalil se je tudi vsem reševalcem. Kasneje je povedal še, da bi morali trčenje preprečiti. »Zakaj ni nadzorni stolp povedal helikopterju, kaj naj stori, namesto da sprašujejo, ali so videli letalo. To je slabo, zdi se, da bi to morali preprečiti,« je zapisal na platformi Truth Social.