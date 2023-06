Izolan(44) najprej poškodoval službeno vozilo in nato zabodel Bosanca(18)

Precej nenavaden spor med tujci je vzniknil prejšnjo soboto zvečer na območju Beljaka: skopo poročilo policije avstrijske Koroške navaja izstopajoči dogodek v nekem tamkajšnjem podjetju, v katerem je 44-letni Slovenec z nožem zabodel 18-letnega bosanskega državljana – sicer svojca lastnika podjetja, v katerem se je zgodil obračun. »Osumljenec je 18-letniku iz neznanega razloga povzročil vrezno rano na območju podlahti,« navaja poročilo o sporu v podjetju. Dodali so, da je Slovenec v podjetju prej poškodoval službeno vozilo. »Moški prihaja iz Izole, v Avstriji je bil aktiven kot sezonski delavec,« je podrobnosti o osumljencu razkrila Lisa Sandrieser s policije avstrijske Koroške.

Lisa Sandrieser navaja, da Slovencu preti zapor. FOTO: Polizei.gv.at

Po obračunu jo je 44-letni Izolan podurhal iz podjetja, a so ga kmalu aretirali: »Vse okoliščine dogodka še niso povsem pojasnjene in jih preiskujemo,« so navedli v prvem sporočilu.

Za to kaznivo dejanje je v Avstriji predvidena kazen zapora od enega do desetih let.

Poškodovanega bosanskega najstnika je lastnik podjetja prepeljal v deželno bolnišnico v Beljaku, kjer so mu poškodbe oskrbeli. Sandrieserjeva nam je opisala tudi nadaljevanje preiskave, ki so jo od sobote izvajali organi pregona za našo severno mejo: postopke ugotavljanja resničnega dogajanja v podjetju so prevzeli kriminalisti v Beljaku. Ti so ugotovili, da zgodba še zdaleč ni črno-bela, saj jo je skupil tudi naš Primorec: »Med preiskavo se je izkazalo, da je osumljeni utrpel hude telesne poškodbe,« navaja Sandrieserjeva ter dodaja: »Poteka tudi poizvedovanje za neznanim storilcem, ki je povzročil poškodbe napadalcu.«

Že izgnan

Avstrijski možje postave s slednjim sicer še niso imeli opravka, a so ga kljub temu ekspresno procesirali: »Slovenec je bil pridržan in naslednji dan zaslišan. V nadaljevanju je bil sprejet v pripor pred izgonom, nato pa izgnan v Slovenijo.«

S tem pa se težave Izolana še niso končale, saj ga bodo ovadili zaradi povzročitve hude telesne poškodbe. »Za to kaznivo dejanje je v Avstriji predvidena kazen zapora od enega do desetih let,« še navaja Sandrieserjeva. Nemara pa bo med sojenjem za hudo telesno poškodbo postalo jasno tudi, kaj je bil vzrok oziroma povod za prepir, s katerim je Primorec svoje sezonsko delo v Avstriji končal predčasno.