Iskanje še poteka! Kje je triletna deklica, ki naj bi jo mati odnesla v Savo?

Na Hrvaškem se nadaljuje iskanje triletne deklice, ki jo je njena mati po lastnih navedbah v sredo popoldne pri Zagrebu odnesla v Savo. V iskanju po poročanju hrvaških medijev danes sodeluje okoli sto reševalcev, ki v okolici Zagreba med drugim s čolni, droni in podvodnimi skenerji preiskujejo rečno strugo.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da policija in druge službe danes nadaljujejo intenzivno iskanje deklice ter da so območje iskanja razširili še na siško-moslavško županijo. Ocenil je tudi, da razmere za iskanje zaradi hitrega toka reke niso ugodne, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zagrebška policija je že v sredo zvečer potrdila, da intenzivno preiskuje strugo Save v Zagrebu v iskanju otroka, čigar mater so rešili iz reke. Navedli so, da je ženska z otrokom v naročju vstopila v Savo okoli 16. ure pri enem od mostov na obrobju hrvaške prestolnice in da je iz reke prišla brez otroka.

Do štirideset let zapora

Policija je že izključila možnost, da bi šlo za nesrečo, in je v četrtek prijela dekličino mater. 34-letnica je osumljena uboja bližnje osebe. Po pisanju spletnega portala dnevnik.hr so jo danes odpeljali v pripor, zaslišali so tudi njenega soproga.

Preiskovalni sodnik zagrebškega županijskega sodišča je pozneje materi odredil pripor za mesec dni. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik sodišča, so ji pripor odredili zaradi nevarnosti vplivanja na priče, nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in težkih okoliščin kaznivega dejanja.

Dodal je, da bodo med postopkom zaslišali približno deset oseb, večinoma gre za družinske člane.

Na Hrvaškem je umor otroka, ki ga zagreši mati, po kazenskem zakoniku težak umor, zlasti kadar je otrok ranljiv zaradi svoje starosti in zdravstvenega stanja. Za takšno kaznivo dejanje je predvidena zaporna kazen od deset do 40 let.