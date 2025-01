Šokantne podrobnosti o mami deklice, ki je izginila v Savi, zaslišali tudi očeta ter številne druge (FOTO)

Več kot 50 reševalcev vseh interventnih služb je tudi v četrtek iskalo deklico, s katero je mati vstopila v ledeno Savo in to prijavila na 112.

Otrokova mati je bila aretirana in je osumljena, da je zagrešila umor bližnje osebe.

Iskanje se nadaljuje, zaslišali očeta

Iskanje se nadaljuje danes, vse službe so ponovno na terenu, napovedali pa so, da se bo iskanje razširilo tudi na sisaško-moslavaško županijo.

Medtem ko reševalci neumorno iščejo pogrešano deklico, policija nadaljuje s kriminalistično preiskavo tragičnega dogodka. V četrtek so zaslišali tudi očeta, ter številne druge osebe, ki bi policiji lahko pomagale pri preiskavi, je izvedel Index.

Foto: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Medtem sicer v javnost prihajajo nove podrobnosti o materi. Ključen bo njen psihiatrični pregled v nadaljnji preiskavi, da se ugotovi stopnja prištevnosti v času kaznivega dejanja, navaja Jutarnji list.

In medtem ko so bili njeni sodelavci v službi nad celotno situacijo zelo presenečeni, saj ni dajala vtisa, da bi imela težave, je Jutarnji list iz ožjega kroga ženske izvedel, da se težko spopada z življenjskimi izzivi.

Poleg hčerke ima še enega otroka.

»Katastrofa in groza! Veste, ko je opazila, da ima malčica zdravstvene težave, jo je peljala k logopedu, in to traja že mesece. Ni vedela, kako se soočiti s celotno družinsko situacijo, a ne morem razumeti, da bi ji bili zadosten motiv za to, kar je rekla, da je naredila« je povedal znanec osumljenke. Drugi znanec pravi, da je bila 33-letnica zadnjega pol leta na bolniškem dopustu zaradi triletne hčerke, za katero nihče ne more verjeti, da jo je poškodovala in to na tak način.