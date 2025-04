Dallas Mavericks brez Dončića ostali tudi brez končnice

Košarkarji Memphis Grizzlies, ki so doma premagali Dallas Mavericks, in Miami Heat, ki so izločili Atlanto Hawks, so si v dodatnih kvalifikacijah po koncu rednega dela sezone zagotovili zadnji mesti v letošnji končnici severnoameriške lige NBA. Dallas, nekdanje moštvo slovenskega zvezdnika Luke Dončića, je tako predčasno končal sezono.

Grizzlies se bodo v prvem krogu končnice na zahodu pomerili z ekipo Oklahoma City Thunder, ki ima najboljši izkupiček v sezoni 2024/25.

Na vzhodu je Miami dosegel začrtani cilj. Košarkarji Heat so postali prva desetopostavljena ekipa ob koncu redne sezone, ki si je priborila zadnje mesto v kvalifikacijah za končnico in je nato napredovala v drugi del sezone. Zasedba pod taktirko Erika Spoelstre je po podaljšku izločila osmouvrščeno Atlanto.