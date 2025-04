Je šel Radio 1 z izzivom predaleč? Eden je dobil 5000 evrov, a bil je vidno utrujen

Radio 1, ki v teh dneh praznuje 18 let, je tudi letos organiziral izziv, poimenovali pa so ga nora vzdržljivostna akcija Kdo bo zadnji? »Tekmovalci imajo pred sabo prav poseben izziv: 48 ur neprekinjenega gledanja filma Prekrokana noč (Hangover). Tisti, ki bo zdržal najdlje, bo osvojil denarno nagrado v višini kar 5000 evrov!« so zapisali na internetni strani.

Neprekinjeno so predvajali film Prekrokana noč (Hangover) v vseh možnih tujih jezikih, da bi bil izziv še zahtevnejši, pa celo nemega.

Do konca izziva vseh 48 ur so zdržali trije tekmovalci. Iztok, Jure in Martin. Potem je tekmovalce čakala še zadnja naloga. Martin je imel prazno škatlo, tudi Iztokova škatla je bila prazna, v Juretovi pa je bila glavna nagrada, 5000 evrov, a ni imel možnosti menjave. Jure je škatlo menjal, tudi Martin se je odločil za menjavo.

Največ sreče je na koncu imel Iztok Šprin iz Ruš, v njegovi škatli je bila po menjavah denarna nagrada. Srečen, nasmejan, a vidno utrujen je po zmagi povedal: »Ne bi se prijavil na izziv 96 ur brez spanja.«

Še trije so ostali budni. FOTO: Radio 1, zaslonski posnetek

Brez spanja

V sredo ob deveti uri zjutraj je 18 tekmovalcev sedlo v Kino Bežigrad, že po pol ure pa jih je pričakal prvi preizkus zbranosti: ob zeleni lučki so morali dvigniti roko, ob rdeči pa položiti prst na nos. Prav ta igra budnosti je po le 33 minutah zmedla Aljaža, ki je kot prvi zapustil tekmovanje.

Po več kot 45 urah so stali še zadnji štirje, trije moški in ena ženska različne starosti od 28 do 50 let. Sledilci navijajo za vse štiri in jim želijo vztrajnosti do konca: »Naj zdržijo vsi štirje in si lepo denar razdelijo«, »Če so zdržali že tako dolgo, upam, da zdržijo do konca vsi štirje«, »Adrenalin dela, zmagali bodo vsi štirje«.

Različna mnenja

Na enem od forumov so mnenja o škodljivosti izziva različna. Medtem ko ene spominja na nevarne izzive na TikToku, kjer mladostniki v želji po slavi mnogokrat tvegajo svoje življenje (izziv Angel smrti), drugi menijo, da nikogar ne silijo in naj vsak počne, kar želi.

»To, kar pa organizira Radio 1, je pa absurd. Za denar ljudi silijo, da so 48 ur pokonci, brez spanja?! To je zdravju zelo škodljivo, lahko tudi (smrtno) nevarno. To zelo spominja na TikTok izziv, ko so tekmovali, kdo dlje zdrži brez zraka. Takrat vsi v zrak, a to, zdravju nevarno tekmovanje pa nobenega ne moti?!«

»Res neumna ideja. Tokrat so šli predaleč.«

»Nikogar ne silijo, ljudje počnejo en kup stvari, ki so nevarne za zdravje ali celo strežejo po življenju, a se spustite v vsako stvar? Nimamo več samo prvega in drugega programa, ampak je ponudba začrtana širše. Vsak naj posluša, kar želi. Za kakšne teme, ki jih želite, prestavite na Val 202, Radio Ognjišče … Zakaj vas neka stvar, ki vam ne odgovarja, takoj vrže iz tira? Odmaknite se in pojdite svojo pot.«

Nevarno za zdravje

Potrebujemo 7 do 9 ur spanja na dan, dejanska potreba po spanju pa je seveda odvisna od naših vsakodnevnih aktivnosti. Bolj ko smo fizično in psihološko aktivni, več kakovostnega spanca potrebujemo.

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da novejši znanstveni dokazi potrjujejo, da je spanje ključno za zdravje in je steber optimalnega vzdrževanja našega organizma. Vpliva na sleherno celico in proces v telesu, zato je pomembno, da je spanje urejeno.

Od spanja je namreč odvisno, kako dobro bodo delovali naši možgani in posledično tudi drugi organi. Najpomembnejši biološki procesi telesa se dogajajo prav takrat, ko spimo – od izločanja toksinov in patogenov iz telesa, sproščanja hormonov, regeneracije celic, do protivnetnega delovanja.