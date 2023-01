Hrvati obtoženi trgovanja z otroki, med njimi kitarist znane skupine

Štirje pari hrvaških državljanov, ki so iz Demokratične republike Kongo nameravali posvojiti štiri otroke, so včeraj stopili pred sodišče v Zambiji. Na prvi sodni obravnavi so se po obtožnici, ki jim očita kaznivo dejanje poskusa trgovine z otroki in ponarejanja dokumentov, izrekli za nedolžne.

Osmerico so aretirali minuli mesec, 7. decembra, na mednarodnem letališču Simon Mwansa Kapwepwe v Ndoli s štirimi domnevno posvojenimi otroki, ko so se vračali na Hrvaško. Otroci, ki so jih nameravali posvojiti, so bili stari od enega do treh let.

Med obtoženimi so ugledne in znane osebnosti s Hrvaške, in sicer: Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik iz stranke Možemo!, Noah Kraljević in žena Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča.

Med obtoženimi je tudi kitarist Zoran Subošić (drugi z desne). FOTO: Mario Pavlović

Vsa dokumentacija za posvojitev otrok je prišla iz doma za otroke v DR Kongo. Direktor doma naj bi bil trenutno na begu. Na sodni obravnavi je odvetnik obtoženih zaprosil sodišče, da bi se ob plačilu varščine branili s svobode. Sodišče bo o njegovi zahtevi odločalo v četrtek, ko se bo nadaljevala sodna obravnava.

