Hrvat za pomoč zaprosil mladenko, jo zvabil v stanovanje in posilil

Nemško državno tožilstvo je poročalo o zločinu, v katerem naj bi 53-letni Hrvat v kraju Viersen (Severno Porenje-Vestfalija) posilil mlado žensko.

Žrtev in storilec sta se poznala že prej, on pa jo je povabil v svoje stanovanje, da bi mu z nečim pomagala, in jo tam posilil, piše Fenix ​​​​Magazine.

Preiskovalci so bili o kaznivem dejanju obveščeni v sredo okoli 14.20. Policija je domnevno žrtev posilstva našla v stanovanju. Osumljenec je pobegnil proti središču mesta, a so ga kasneje prijeli.

Kot je potrdila tiskovna predstavnica policije, sta se žrtev in storilec poznala že pred kaznivim dejanjem, ni pa pojasnjeno, v kakšnem razmerju sta bila.

Ozadja zločina preiskovalci še niso komentirali, prav tako niso navedli starosti ženske. Tiskovna predstavnica policije je potrdila le, da gre za »mladenko«.

Preberite še: