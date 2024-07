Posnetek dekleta, ki je prijavilo, da jo je posililo pet moških: eden ji je sledil v kebabdžinico (VIDEO)

Javnost je pretresel posnetek iz Pariza. Potem ko je bila mlada avstralska turistka posiljena, ji je uspelo pobegniti in poiskati pomoč v kebabdžinici v pariški četrti Pigalle. Kmalu zatem jo je eden od njenih napadalcev prišel iskat, kot je razvidno s posnetka restavracije.

Prepoznala je posiljevalca

Tako se vidi, kako jo zaposleni v kebabdžinici tolažijo in ji dajejo vodo. Nato v lokal vstopi moški v beli srajci in torbo čez ramo. Naročil je hrano, nato pa se je odločil pristopiti k žrtvi tako, da jo je potrepljal po rami, nakar ga je prepoznala.

Kamera nato pokaže, kako so zaposleni skočili v bran posiljeni ženski. Moški v majici s kratkimi rokavi pristopi do napadalca in ga udari v obraz. Nato se je okoli njega zbralo več moških. Vrgli so ga iz lokala, a mu ni uspelo pobegniti pred prihodom dveh policistov.

Lastnik lokala je za 7News povedal, da je ženska nenehno jokala in da je imela strgano obleko.