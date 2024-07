Pošast pri sosedih: Pretepal in posilil ženo, novorojenčka metal na tla ...

Almir Aleksa je bil na reškem županijskem sodišču nepravnomočno obsojen na 25 let zapora zaradi dolgotrajnega trpinčenja žene in otrok.

Po poročanju reškega portala Burin gre za najvišjo zaporno kazen, ki jo je za tovrstna kazniva dejanja izreklo županijsko sodišče na Reki. Aleksa je bil obsojen zaradi šestih kaznivih dejanj kršitve otrokovih pravic, dveh posilstev, štirih kaznivih dejanj zoper spolno svobodo in trgovine z ljudmi.

Otroke kruto tepel in žalil

Sodni senat okrožnega sodišča na Reki je ugotovil, da je med letoma 2005 do 2019 v Zagrebu zlorabljal ženo in pet mladoletnih otrok. Šestkrat jo je posilil, pretepel, omalovaževal in ji grozil s smrtjo. Tepel jo je tudi v obdobjih, ko je bila noseča, novorojenčka pa je celo vrgel po tleh. Ženi, ki ni imela urejenih dokumentov za bivanje, je grozil, da jo bo prijavil in ji odvzel otroke, ter jo silil k beračenju na javnih mestih. Po več letih trpinčenja je ženi uspelo zapustiti skupno gospodinjstvo z otroki. Oteževalne okoliščine za obsojenca so bile njegovo vztrajanje pri kaznivih dejanjih in psihične posledice, ki jih je zloraba pustila na njegovi ženi in otrocih.