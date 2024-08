Letos je praznovala že 25 let v matičnem gledališču MGL, kjer ustvarja z velikim veseljem. V sezoni, v kateri je nedavno srečala abrahama, si je za monodramo izbrala zgodbo Meduze, ki je širšemu občinstvu iz mitologije znana predvsem kot pošast, ne kot simbol nemoči žensk ali vzorcev patriarhata. Najin pogovor se je tako vrtel okrog žensk, pričakovanj družbe in minevanju časa, tiste neusmiljene stvari, ki teče, ne glede na to, kaj želimo mi. »Medtem ko so moški predstavljali red, disciplino in razum, so ženske predstavljale kaos, čustva in neobvladljivo temo. Prvo je bilo zaželeno, drugo ne....