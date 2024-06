Po napadu romskega učenca na osmošolca v šolo prišli le štirje

Učenca Osnovne šole Velika Dolina v občini Brežice, ki ga je v ponedeljek zjutraj napadel eden izmed učencev, so zaradi poškodb hospitalizirali, po zadnjih informacijah pa naj bi bil lažje poškodovan. Od 130 učencev so sicer danes v šolo prišli le štirje, je za STA povedala ravnateljica Anja Zevnik.

Kot je za STA povedala ravnateljica, je v ponedeljek ob 7.10 eden izmed romskih učencev vstopil v učilnico 9. razreda in dvakrat udaril enega od učencev. Napadeni učenec se je začel umikati, pri čemer ga je nasilnež dodatno odrinil, da je zadel ob rob mize in se dodatno poškodoval. Prvotna informacija je sicer bila, da je bil žrtev osmošolec, a gre po besedah ravnateljice za devetošolca.

Lažje poškodovan

Slednjega so po napadu na šoli nemudoma oskrbeli, poklicali zdravniško pomoč, policijo in starše. Po besedah ravnateljice je čez noč ostal na opazovanju v Splošni bolnišnici Brežice, kakšno je njegovo trenutno stanje, pa ne ve. S policije so sicer danes za STA sporočili, da je devetošolec lažje poškodovan.

Nasilnega učenca so po besedah ravnateljice takoj odstranili iz šole in do nadaljnjega vanjo ne bo imel vstopa. Občina je šoli zagotovila varnostnika, varnost je na prošnjo šole okrepila tudi policija in tako naj bi bilo vse do konca šolskega leta, je povedala ravnateljica.

»Učenci, straši in zaposleni smo zaradi dogodka pretreseni in zaskrbljeni. Upam, da se stanje čim prej normalizira,« je povedala ravnateljica. Danes sicer starši svojih otrok niso pustili v šolo. Od 130 so v šolo prišli le štirje.

Kaj bodo storili z nasilnežem?

Zadevo bo zdaj šola reševala skupaj s pristojnim ministrstvom, občino in centrom za socialno delo, s katerimi je po besedah ravnateljice glede romskih vprašanj v preteklosti že sodelovala. Ena od možnosti je šolanje nasilnega učenca na domu oz. šolanje s prilagojenim načinom poučevanja, kar je po besedah ravnateljice ukrep, ki so ga pri omenjenem učencu že uporabili.

Na Policijski upravi Novo mesto so za STA zapisali, da jih je šola takoj obvestila o dogodku. Primer preiskujejo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe. Policija izvaja tudi dodatne aktivnosti za zagotavljanje varnosti.

Že v ponedeljek je o primeru na redni seji razpravljal brežiški občinski svet. Ker v občini beležijo porast kaznivih dejanj, ki jih zagrešijo posamezni Romi, bo župan Ivan Molan sklical tudi izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo razpravljali o problematiki. Na sejo bodo vabljeni tudi predstavniki pristojnih institucij, "saj je občina z zakonodajo omejena na področju zagotavljanja varnosti", so v ponedeljek sporočili z občine.