So za Bežigradom omejevali volilno pravico? Katja je vhod na volišče iskala »kot nora«

»V nedeljo sem bila izjemno izjemno besna na organizacijo volitev! Grem na svojo osnovno šolo, saj je v povabilu pisalo, da imam tam volišče. Nikjer nobenih označb, da bi tam dejansko potekale volitve,« je zapisala Katja.

»Preverim vse glavne vhode, zaklenjeno. Preverim zadnji vhod, prav tako zaklenjen. Bilo je videti, kot da tam ni volišča. Se odpeljem na Gospodarsko razstavišče, mi rečejo, da sem na napačnem mestu, ker naj bi volišče imela na svoji osnovni šoli,« nadaljuje.

Edina označba volišča je obkrožena z rdečo barvo. FOTO: Bralka Katja

»Svetujejo, naj grem na Linhartovo vprašat, kje je vhod na volišče. Grem še enkrat pogledat na šolo, krožim, pregledujem vse vhode, še vedno nič označeno. Na srečo vidim nekoga, ki pospravlja osebno izkaznico v denarnico in ga seveda vprašam, ali so tukaj volitve.«

»Gospod mi je povedal, da je vhod zadaj, da je treba mimo telovadnic in desno. Končno najdem vhod, ampak samo zahvaljujoč gospodu, ker ni prav nič označeno! Sploh nisem vedela, da ima šola vhod čisto zadaj, skrit pri jedilnici. Gospa v dvorani mi je rekla, da so volitve tukaj že več let, kar se mi res ne zdi relevantno za recimo nekoga, ki je pravkar dopolnil 18 let in gre volit prvič - niti na vratih ni nič označeno,« je razburjeno zaključila.

Kdo je odgovoren?

Za pojasnila smo se obrnili tako na osnovno šolo kot Ministrstvo za notranje zadeve.

Šola na navedbe odgovarja: »Naloga šole je izključno omogočiti prostor. Prostor mora biti takšen, da je omogočen dostop tudi invalidom. In odkar je to ena od zahtev, volitve potekajo v jedilnici šole, do katere je vstop skozi zadnji vhod,« pojasnjujejo, zakaj vhod ni skozi katera od glavnih vrat.

Za vstop na volišče se je treba sprehoditi skoraj okoli celega objekta. FOTO: Bralka Katja

»Volitve je organizirala državna volilna komisija in oni so poskrbeli (ali bi morali) za vse, kar je bilo povezano z volitvami, to pomeni tudi oznake,« pravijo. Šola odpre prostor v soboto, shrani material, omogoči prenos miz, odpre in zapre volišče v nedeljo, poskrbi za vrnitev pohištva v ustrezne prostore in prostor počisti, da v ponedeljek lahko spet služi svojemu prvotnemu namenu.

»Če bralka ni našla vhoda, mi je žal, a mi nismo pravi naslov za pritožbo. Je pa sicer vhod, če se sprehodi okoli šole, lepo viden,« so še dejali, kar je v nasprotju z izkušnjo bralke. Na šoli predlagajo, da naj bralka drugič sledi toku ljudi, ki so prišli na volitve, in tako najde vhod - a »toka ljudi« ob njenem prihodu ni bilo, saj je jasno navedla, da je srečala le eno osebo.

Z državne volilne komisije sporočajo, da lokacijo volišča določa okrajna volilna komisija, ki nima vpliva na izbiro točno določenih prostorov niti na dostop do le-teh.

Lokalna skupnost skriti vhod že pozna

»Poudarjam, da so na lokaciji, ki jo omenja volivka, kar tri volišča, ki jih volilna komisija uporablja za izvedbo volitev oziroma referendumov že vrsto let (vsaj deset let) in so torej ljudem v lokalni skupnosti poznana. Poleg tega je zemljevid z lokacijami vseh rednih volišč objavljen na spletni strani Državne volilne komisije (DVK). Ta omogoča volivcem, da na uporabniku razumljiv način poiščejo pot od naslova svojega stalnega prebivališča do volišča v volilnem okraju, kjer je njihovo volišče,« so še sporočili.

Dodali so še, da je »vhod na vsa tri volišča skozi rjava vrata, nad katerimi, tako kot velevajo predpisi, visi zastava«.

Ali uradnim osebam ni v interesu, da volivci volišče najdejo na preprost način? Pot okoli stavbe do skritih zadnjih vrat, predlagajo, morajo namreč načrtovati s pomočjo spletnega zemljevida, toka drugih volivcev in »sprehodov okoli objekta«.

