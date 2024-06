Več policistov v okolici OŠ Velika Dolina, župan Molan: Večinsko prebivalstvo se umika nasilnim posameznikom

Po ponedeljkovem incidentu na OŠ Velika Dolina je policija povečala svojo prisotnost v okolici šole. »Gre za naloge, primerljive z nalogami ob prvem šolskem dnevu, ko se policisti več pojavljajo v bližini šol,« je v izjavi za medije povedal Željko Hvalec s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ukrep bo veljal, dokler bo potrebno

Kot je povedal Hvalec, so policisti v ponedeljek takoj po tem, ko so dobili prijavo, da je 14-letnik na šoli v razredu fizično napadel učenca 9. razreda in ga poškodoval, opravili več pogovorov. V prisotnosti staršev so zaslišali tudi nasilneža, vodstvo brežiške policijske postaje pa se je sestalo z vodstvom šole in občine Brežice.

V policiji se po njegovih besedah odzovejo na vse prijave in izvedejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti. »To smo storili tudi v tem primeru,« je dejal. Kot je dejal, imajo tako PU Novo mesto kot vse policijske postaje na območjih, kjer živijo Romi, izdelane akcijske načrte, v katerih so opredeljene vse aktivnosti, ki jih letno izvajajo. Za reševanje romske problematike imajo tudi posebej zaposlenega policista.

O incidentu so govorili tudi na današnjem sestanku vodstva šole z županom Ivanom Molanom in drugimi. Med drugim so sklenili, da bodo na skupni sestanek povabili pristojna ministrstva, saj da je nujno poiskati sistemsko rešitev, ki bo dolgoročno uspešna, so sporočili z brežiške občine. S predstavnikom sveta staršev so se tudi dogovorili, »da bi bilo najslabše, če otrok zaradi incidenta ne bi več pošiljali v šolo«. »Zato je treba čim prej vrniti učence v šole,« so zapisali.

Na vprašanje, zakaj je policija poškodbe učenca opredelila kot lažje, čeprav je s fotografij, ki so jih medijem posredovali starši, razvidno, da poškodbe niso tako nedolžne, pa je odgovoril, da policija stopenj poškodb ne določa: »Merila so določena v zakonodaji. Obstaja poseben klasifikator, po katerem zdravstveno osebje določi stopnjo poškodbe.«

Za kaznivo dejanje povzročitve lažje telesne poškodbe je sicer zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do enega leta, pri čemer pa se mladoletnike obravnava po posebnem režimu.

Da je za varnost na šoli zdaj s pomočjo policije in varnostnika zagotovljena, je za STA ocenila tudi ravnateljica Anja Zevnik. Starše je zato pozvala, naj otroke znova pošljejo v šolo. Danes so namreč v šolo prišli le štirje. Obiskuje jo sicer 130 učencev, od tega štirje Romi. Na splošno so izkušnje šole z njimi različne, težave pa so po besedah ravnateljice predvsem s tistimi iz višjih razredov. »Prihaja do različnih neprijetnih dogodkov, od verbalnega, občasno tudi fizičnega nasilja. Zato smo v zvezi s tem že iskali rešitve z ministrstvom, šolsko inšpekcijo in drugimi,« je dejala.

Župan Ivan Molan je že včeraj dejal, da so v občini Brežice prišli do faze, ko se večinsko prebivalstvo umika nasilnim posameznikom v kraju.

Zadeva šla predaleč?

Neodvisni občinski svetnik Bogdan Palovšnik, sicer predsednik komisije za spremljanje položaja romske skupnosti v občini, ocenjuje, da je šla celotna zadeva predaleč in da bo treba nekaj narediti. Opozoril je, da težave niso od včeraj. »Skupaj z romskim policistom in centrom za socialno delo smo že pred časom opravili pogovor s starši, vendar vse kaže, da ni pomagalo,« je dejal. Opozarja sicer, da niso vsi Romi problematični.

Tovrstne problematike po njegovi oceni ne moreta reševati šola ali lokalna skupnost sama, ampak se morajo nujno vključiti državne institucije.