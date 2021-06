Grozljivka v Nemčiji: z nožem ubil več ljudi (VIDEO 18 +)

V napadu z nožem v mestu Würzburg v osrednji Nemčiji je bilo danes ubitih več ljudi, nekaj pa ranjenih, je sporočila tamkajšnja policija.Domnevnega napadalca so po uporabi strelnega orožja obvladali in prijeli, je še sporočila policija.Policja je kasneje sporočila, da so mrtvi trije ljudje, šest pa ranjenih.Več podrobnosti za zdaj ni znanih.