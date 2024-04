Grozljivka sredi belega dne: na terasi lokala brez povoda napadel dve ženski

Sobotna kavica na pomladnem soncu se je za dve Splitčanki končala usodno, saj ju je sredi pogovora napadel moški srednjih let. Ko so sedeli na terasi lokala, je moški brez povoda s pestmi začel udarjati ženski po glavi.

Priče so za Dalmatinski portal povedale, da naj bi bil razlog za napad moškega zasebni pogovor žensk, ki jima je prisluškoval.

Ostali gosti so jima takoj priskočili na pomoč, moškega pa so zgrabili ljudje, ki so na bližnjih stojnicah predstavljali programe v okviru predvolilne kampanje. Ena od napadenih žensk je krvavela, zato so poklicali reševalce.

Policija je napadalca sicer že prijela.