Grozljive izpovedi deklet: »Iz hlač je izvlekel spolovilo in rekel: odpri usta«

FOTO: Getty Images/istockphoto

Več let so žrtve molčale o svojih travmatičnih izkušnjah, ker so se bale, da jih okolica ne bo razumela. Da jih bodo obsojali. Zdaj pa ji je nekaj zbralo pogum in spregovorile so o človeku, ki jim je ponujal študentsko delo. Delale naj bi kot hostese, poroča dnevnik.hr. A namesto dela jih je nadlegoval, posiljeval in grozil. Sicer je dobro znan med gostinci in celo velja za simpatičnega.»Bila sva sama na žalost, nikjer nikogar. Porinil me je tla, iz hlač izvlekel spolovilo in rekel: Odpri usta. Bil je nasilen, in ko je bilo konec, je bil ves srečen,« je dejala ena od žrtev.»Porinil me je na kavč in poskušala sem se izmakniti, upala sem, da me bo kdo slišal. A on je takrat samo storil, kar je želel,« je razkrila. Kot razlagajo žrtve naj bi z nadlegovanjem in komplimenti pričel takoj. »Imaš res lepe lase, lepe nohte. Imaš lepa usta, prav za sesanje,« je povedala druga žrtev.Ena od žrtev je bila tako šokirana, da se sploh ni mogla storiti nič. »Izvlekel je penis in zahteval, da ga zadovoljim. Zavrnila sem ga, a ker sem sedela na sovoznikovem sedežu, se je samo zvalil name in me posilil,« je opisala grozljivo dogajanje.Ena od tistih, ki so nasedle njegovim obljubam o delu, ga ke zavrnila, a je nato sledila kopica groženj. »Klici, sporočila, zato sem blokirala njegovo številko. Nato je klicaril z različnih številk in me žalil, da sem kurba.«