Grozljiva nesreča na avtocesti: šest mrtvih, številni poškodovani (VIDEO)

V veliki prometni nesreči v ameriški zvezni državi Montana je umrlo šest ljudi. Tragedijo sta povzročila močan peščeni vihar in veter s hitrostjo okoli 100 km/h, ki sta prizadela okolico, pišejo ameriški mediji.

Jay Nelson iz policije je dejal, da je bilo v nesreči udeleženih 21 vozil, in verjame, da je vzrok zanjo slabo vreme. »Kaže, da so bili močni sunki vetra in peščena nevihta. Vidljivost je bila nična,« je pojasnil narednik Nelson. Pristojne službe so sporočile, da so uvedli preiskavo, ki bo razkrila vse podrobnosti nesreče, guverner pa je izrazil sožalje vsem, ki so v tej tragediji izgubili svoje bližnje.