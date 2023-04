Grozljiva nesreča: mladi nogometaš divjal z 200 km/h in se zabil v dvorano (VIDEO)

Mladi maroški nogometaš Sofian Kuin (25) je v belgijskem mestu Liège doživel hudo prometno nesrečo, ko je izgubil nadzor nad avtomobilom. V dežju je vozil z neprilagojeno hitrostjo, zaradi česar je zapeljal s ceste in trčil v zid bližnje športne dvorane. Vozilo je bilo popolnoma zmečkano, poškodbe, ki jih je Quinn utrpel, pa so bile zelo hude, a na srečo niso bile usodne.

Nogometaš belgijskega Leuvena je avtomobil vozil skoraj 200 km/h in ni opazil, da se približuje krožišču, nato pa ni uspel zmanjšati hitrosti ali ustaviti vozila, ampak je trčil v robnik in se »poletel« v zrak, nakar je poletel skozi zid dvorane. Na srečo je bila tisti trenutek prazna, saj so otroci, ki tam trenirajo, odšli v garderobe.

