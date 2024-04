Groza na Jezerskem vrhu: umrla znanstvenica, rešili še štiri Hrvate in tri alpiniste iz Srbije

Hrvaški državljan je umrl zaradi zdrsa na Jezerskem vrhu, je sporočila gorska reševalna služba v Albaniji. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so doslej rešili 7 planincev, štiri državljane Hrvaške in tri Srbije.

Po poročanju 24sata naj bi bila nesrečna hrvaška državljanka znanstvenica iz Osijeka. »Naša ekipa je skupaj z albansko državno policijo in članom gorske službe za iskanje in reševanje začela reševalno akcijo iz doline Valbone, s helikopterjem pa so jih prepeljali na bližnjo točko, kjer je bilo možno pristati. Najprej smo smo pristopili do L. Ž., rojena 1981. Poškodbe so bile usodne, najdena je bila brez znakov življenja. Vsi ostali pa so bili prepeljani v najbližjo bolnišnico,« so sporočili iz Kosovske gorske službe za iskanje in reševanje.

Iskalno-reševalni ekipi je tako uspelo izvleči truplo planinke in ga s helikopterjem prepeljati v mrtvašnico. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se reševalna akcija nadaljuje, reševalci s kraja nesreče rešujejo ostale turiste.