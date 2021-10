Gosta napadel z motiko

V centru Stobreča, mesteca v bližini Splita, so mimoidoči prejšnji teden lahko naleteli na nenavaden prizor: pred enim od lokalov je lastnik napadel gosta z motiko, in sicer zato, ker mu je ta napisal slabo recenzijo. Zgodba se je začela veliko prej, ko sta poljski turist in njegova družba želela pojesti obrok v eni od gostiln v središču mesta. Dolgo so čakali, preden jim je uspelo priti noter, ko pa so prišli, jih je zmotilo vedenje natakarja, ki je bilo, kot pripoveduje turist, neprijazno in brezobzirno. To je bil razlog, da so nemudoma pobrali šila in kopita in se premaknili v eno od konkurenčnih restavracij, nedaleč od prve. Nekaj časa so mirno jedli svoje kosilo, nato pa je v gostilno, približno pol ure po prihodu druščine, nenadoma vstopil lastnik prve restavracije.



»K naši mizi je pristopil gospod in me začel verbalno napadati. Pljunil mi je v obraz in v krožnik s hrano. Začela sva se prepirati – le kako naj bi ostal tiho ob takšnem napadalnem obnašanju,« pripoveduje zgroženi turist, ki ne more verjeti, da ga je doletelo kaj takšnega. Povod za napad lastnika naj bi bila slaba recenzija, ki jo je turist po odhodu iz prve restavracije zapisal na googlu. A to še ni bilo vse. Ko je pojedel, se je turist odločil vrniti pred prvo restavracijo in posneti fotografijo, da bi dogodek skupaj prijavil policiji. Med fotografiranjem ga je opazil lastnik in z motiko v roki skočil nanj. Po besedah turista mu je iz rok iztrgal mobitel in ga vrgel na tla. Besni Poljak ga je začel nadirati, medtem pa je prišla policija. Lastnik ni priznal, da je turistu poškodoval mobitel, ta pa je moral plačati kazen 500 kun zaradi psovk, s katerimi je zasul lastnika gostilne. Razkačeni turist se je odločil, da bo zgodbo povedal medijem, lastnik gostilne pa se je zavil v molk.

