Fanta, ki je sprehajal pse in se ni vrnil domov, našli po 8 letih: »Imel je poškodbe po vsem telesu« (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o nenavadnem primeru izginotja, ki pa se je srečno končal. Rudy Farias je izginil v bližini družinske hiše v Houstonu 6. marca 2015. V osmih letih iskanje ni obrodilo rezultatov, zdaj pa so ga našli okrvavljenega in z modricami po vsem telesu. Rudy, takrat star 17 let, je izginil pred osmimi leti med sprehajanjem svojih psov v Houstonu v Teksasu. Njegova družina ga je prijavila kot pogrešanega, ko so se psi sami vrnili domov.

Imel je poškodbe po vsem telesu

Živega so ga našli v soboto, z okrvavljenimi lasmi, z urezninami in podplutbami po telesu je ležal pred cerkvijo. Zdaj okreva v bolnišnici.

Farias je po besedah ​​njegove matere poln znakov, ki kažejo, da je bil zlorabljen in pretepen. Dodaja, da se je poskušala pogovarjati z njim, a ji je odvrnil le nekaj besed. V času izginotja naj bi po poročanju lokalnih medijev trpel za depresijo in anksioznostjo. »Možno je, da je bil dezorientiran, ker ni jemal zdravil,« ugotavlja njegova mama in dodaja, da so pri sinu vidni znaki poskusa samomora.