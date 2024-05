Do smrti povozil deklico, nato pa so ga izpustili! Ostal je le brez vozniškega izpita

Voznika, ki je v torek v Dugem Selu na Hrvaškem z neprevidno vožnjo pokončal deklico, je izpuščen. Lahko se bo zagovarjal na prostosti, začasno pa so mu odvzeli vozniško dovoljenje, poroča Jutarnji list.

Tožilstvo sumi, da se 27-letniku v torek okoli 12. ure v Dugem Selu, na odcepu s I. Savskega odcepa na II. Savski krak, ni uspelo prepričati, ali lahko zavije desno brez nevarnosti za druge udeležence v prometu.

Nato je pri zavijanju z desnima kolesoma trčil v peško, ki je prečkala vozišče II. Savskega kraka, pri čemer se je huje telesno poškodovala. Umrla je na kraju nesreče.

Obdolžencu je bil s sklepom izrečen varnostni ukrep začasnega odvzema dovoljenja za vožnjo motornega vozila. Policisti so voznika po nesreči prijeli in pridržali, tožilstvo pa se je odločilo, da zoper njega ne bo predlagalo preiskovalnega pripora.

Mediji so poročali, da krajani Dugega Sela in Rugvice že nekaj časa opozarjajo na ogroženost pešcev zaradi nepremišljenih voznikov in velike zastoje, ki jih povzročajo tovornjaki z bližnjega gradbišča nakupovalnega centra. Trdijo, da glede problema nihče ne ukrene nič.