Do smrti je 16-letnico izmaličil morski pes

Za skupino najstnikov, ki so sobotno popoldne izkoristili za odklop ob reki Swan v Zahodni Avstraliji, se je brezskrbna zabava končala s krvjo in grozo, ki je ne bodo pozabili do konca življenja.

Nad reko so se zibali na vrvi, menda tudi dirjali na vodnih skuterjih, ko je 16-letno Stello Berry očaral pogled na jato delfinov, ki je v skokih priplavala mimo. Dekle se je pognalo v vodo, da bi delfinom prišla bliže in z njimi zaplavala, ko jo je pod vodo potegnila močna čeljust morskega psa. Domačin, ki se je mudil v bližini, je sicer pogumno skočil za njo in ji poskušal pomagati, a bilo je prepozno. Uspel mu jo je potegniti na kopno, a so bile poškodbe zaradi ugriza na nogi prehude. Izkrvavela je na bregu pred očmi prijateljev.

1923. je bil zadnji usodni napad morskega psa.

Morski psi so nevarnost v Avstraliji, zabeležijo namreč okoli 20 napadov na leto, a manj kot en odstotek se jih konča s smrtjo. Povrhu se večinoma dogodijo v morju. Zadnji zabeležen primer napada morskega psa z usodnimi posledicami je star okroglo stoletje, januarja 1923 je v reki Swan pri mestu Perth ubil trinajstletnika.

Zdaj pa se je srhljivi statistiki pridružila 16-letna Stella. »Strokovnjakom se sanja ne, za katero vrsto morskega psa gre,« je dejal policijski inšpektor Paul Robinson, nekateri lokalci pa so prepričani, da je šlo za morskega bika.