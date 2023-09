Rokometni reprezentant Denis pretepel ženo, sedaj je na prostosti

Nekdanjega hrvaškega rokometnega reprezentanta Denisa Buntića so aretirali zaradi fizičnega nasilja nad ženo Klaro, o čemer smo že poročali. Buntić je dolgo igral za hrvaško reprezentanco, s katero je osvojil dve srebrni medalji na svetovnih prvenstvih, evropsko srebro in bron ter olimpijski bron.

Po zaslišanju je občinsko sodišče v Ljubuškem (Bosna in Hercegovina) Buntića izpustilo na prostost in mu izreklo ukrepe prepovedi približevanja ženi. Poleg tega, da jo je pretepel in ji grozil, je imel Buntić v hiši tudi veliko orožja, in sicer avtomatske puške, pištole in strelivo.

Buntićeva mama že leta dela na sodišču v Ljubuškem. Tožilec je njegov krstni boter, tožilčeva mama pa je odvetnica. Buntićev odvetnik je za Dnevnik Nove TV dejal, da ni razloga za zadržanje v priporu.

Sramotna poteza

Nevladna organizacija Državljanska iniciativa Mostar je na Facebooku sporočila, da so zaskrbljeni zaradi nasilja nad Klaro Buntić in »sramotne poteze občinskega sodišča v Ljubuškem«.

»Sodišče sporoča, da so nasilneži zaščiteni, žrtve nasilja v družini pa ne.«

»Menimo, da ta poteza sodišča daje sporočilo, da so ženske, žrtve nasilja v družini, institucionalno nezaščitene, in sporočilo, da so nasilneži zaščiteni. Izražamo nezadovoljstvo nad delom pristojnih institucij in tožilstva, ker vsak dan beremo, da je nekje v Bosni in Hercegovini prišlo do nasilja v družini in da so nasilneži na prostosti.

Sprašujemo se, ali smo se iz primera Nizame Hećimović iz Gradačca kaj naučili? Ali bi reagirali, če bi prišlo do smrtnega izida? Kdo bo kriv, ko bo prepozno?! Zaščitimo Klaro in vsako drugo žrtev nasilja skupaj!

Pokažimo jim, da niso sami! Pozivamo pristojne institucije in tožilstvo, da opravijo svoje delo in sistemsko zaščitijo ženske, žrtve nasilja, pristojno Občinsko sodišče v Ljubuškem pa, da spremeni svojo sramotno odločitev,« so na Facebooku sporočili iz nevladne organizacije, poroča index.hr.​

