Danes je treba biti res pazljiv: vinarjem so ukradli tisto, kar še posebej cenijo

Neznani storilci so v dunajskem okraju Döbling ukradli več ton grozdja. Prizadeti sta bili dve vinski kleti. Policija je že sprožila preiskavo in prebivalce pozvala, naj v prihodnje prijavijo vse sumljive osebe v vinogradih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

»V obeh primerih je izginilo več sto kilogramov grozdja,« je dejal tiskovni predstavnik policije Philipp Hasslinger in dodal, da trenutno nimajo konkretnih sledi o storilcih.

Odpeljali najmanj 4500 kilogramov grozdja

V kleti Cobenzl, ki že 110 let pripada mestu Dunaj, naj bi, najverjetneje ponoči, na skrivaj pobrali in odpeljali najmanj 4500 kilogramov grozdja. Od 400 do 500 kilogramov pa so ukradli zasebnemu vinarju, pri čemer oškodovanec domneva, da je v zločin vpletena večja združba. Izropane trte so sicer opazili šele ob začetku trgatve.

Vprašanje, kaj bodo tatovi storili z ukradenim grozdjem. Najbolj verjetno se zdi, da ga bodo prodali ali uporabili za vino. Težko je verjeti, da ga bodo toliko pojedli sami.