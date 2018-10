Zaradu mine umrli trije otroci

HORLIVKA – V eksploziji mine na vzhodu Ukrajine so danes umrli trije otroci, še trije pa so ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do eksplozije je prišlo v mestu Horlivka, ki leži na frontni črti med proruskimi uporniki in vladnimi silami in je okoli 30 kilometrov oddaljeno od Donecka, glavnega mesta upornikov.



Gre za nov incident v nizu smrtonosnih eksplozij na območju v zadnjih nekaj dneh in tednih. V soboto so bili v eksploziji v Donecku ranjeni trije ljudje, med njimi tudi kandidat za vodjo samooklicane doneške republike. Avgusta je bil v bombnem napadu v lokalu ubit vodja doneške republike Aleksander Zaharčenko.



Skupaj je bilo v spopadih na vzhodu Ukrajine od začetka konflikta aprila 2014 ubitih že več kot 10.000 ljudi.