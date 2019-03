VIDEO: Tako živalsko so Ivana pretepli v nočnem klubu

Posnetki nadzornih kamer iz diskoteke Platinum iz Požege pričajo o brutalnem pretepu, ko so se trije mladeniči izživljali nad varnostnikom. Nanj so se spravili brez razloga.Sodnik požeškega sodišča je v torek nepravnomočno obsodil nasilneže na šest let zaporne kazni (enega med njimi na pet in pol let). Posnetek so med sojenjem nekajkrat pregledali, a vsi niso imeli 'želodca' za to in so dvorano zapustili. V posnetku vam bo jasno, zakaj.Jutarnji list je ekskluzivno objavil izseke nekaterih nadzornih kamer iz požeške diskoteke. Pretep se je zgodil januarja 2017 ob 4 uri zjutraj, ko so zadnji gosti zapustili diskoteko. Takrat se je začelo grozljivo izživljanje nad varnostnikom. Ivan je za Jutarnji list povedal, kaj je tisto noč preživljal: »Priče so mi povedale, da so me med ležanjem na tleh stokrat udarili z nogo. Glava mi je počila na pol. Vse ličnice so mi zlomili, imel sem tudi poškodbo možganov. Na levo oko ne vidim, različne okuse ne okušam. Ampak, čestitke sodniku . Po sodnem epilogu primera Daruvarac, sem mislil, da jih kazen ne bo doletela.«Dogajanje so posnele štiri nazorne kamere. Policisti so po končani sodni obravnavi nasilneže vklenili in jih pospremili v zapor. Na odločitev sodišča se lahko pritožijo.