V bolnišnici ubil šest ljudi

8 ljudi je pred štirimi leti ubil strelec v restavraciji.

Češko mesto blizu meje s Poljsko je pretresla tragedija: okoli sedme zjutraj je neznanec začel streljati v čakalnici oddelka za travmatologijo v tamkajšnji bolnišnici in usodno zadel šest ljudi, štiri moške in dve ženski. Ena od žrtev je bila sprva ranjena, a je zaradi poškodb umrla nekaj ur pozneje med operacijo. Med žrtvami ni bilo medicinskega osebja, morilec je orožje uperil v bolnike oziroma njihove svojce.Kot se je razvedelo, je tarče streljal od blizu, ciljal naj bi jih v glavo in vrat. Kot so pozneje še povedali šokirani zaposleni, na travmatološkem oddelku med streljanjem k sreči ni bilo toliko ljudi, kot je običajno za jutranje ure. Napadalec je nato pobegnil v svojem avtomobilu, policija pa je evakuirala bolnišnico in po vsej državi sprožila iskalno akcijo; v Ostravi, ki šteje okoli 290.000 prebivalcev in je tretje največje mesto na Češkem, in okolici je vladalo obsedno stanje, saj so oblasti opozarjale, da je pogrešani oborožen in nevaren, možnosti, da bi znova uporabil orožje, so bile povsem realne. Toda kmalu po 11. uri je policija prek twitterja sporočila, da si je morilec že sodil sam: truplo 42-letnika so našli v njegovem avtomobilu, renault laguni.Na strahotno dogajanje se je odzval tudi politični vrh, predsednik državeje že izrazil sožalje svojcem žrtev. Včerajšnji napad velja za najhujšega na Češkem od leta 2015, ko je strelec v restavraciji ubil osem ljudi.