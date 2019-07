Ukradel kip seks ikone

Potem ko se je znesel nad Donaldom Trumpom, je obračunal še z Marilyn Monroe.

LOS ANGELES – Zakaj je ukradel in uničil priljubljeni spomenik, ni znano, a 25-letnibo za svoja dejanja sedel leto dni, povrhu pa plačal še 12.000 evrov denarne kazni, je sklenilo sodišče v mestu angelov.Filmske igralke in seks simbola zdaj ni več na razglednem stolpiču, imenovanem Hollywoodske dame, kjer je večna Marilyn Monroe pozirala v družbiin. Svetlolasa lepotica je na vogalu Hollywood Boulevarda in avenije La Brea pozirala v svoji sloviti drži s privzdignjenim krilom, ki razkriva privlačne noge, kakor v filmski uspešnici Sedem let skomin iz 1995. Toda Clay je čudoviti spomin na hollywoodsko ikono uničil, kajti bronasti kip je odžagal z vrha skulpture, potem pa ga očitno na svojem domu razbil na kosce.Ko so Claya nekaj dni po izginotju umetnine prijeli na njegovem domu, so našli dokaze o kraji in vandalizmu, ostankov kipa pa ne, zato bodo oboževalci verjetno morali počakati na povsem novo postavitev. Vandal je že stari znanec policije, saj je v času kraje kipa Monroejeve že služil pogojno kazen, potem ko je lani s krampom uničil hollywoodsko zvezdo zdajšnjega predsednika ZDA na znamenitem Pločniku slavnih. Sodišče mu je takrat prisodilo dan zapora, tri leta pogojne kazni, 8000 evrov denarne kazni in redne obiske pri psihologu