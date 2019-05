Srhljivo: mama Vesna umrla, dvojčici stradali do smrti?

DUNAJ – Na Dunaju je policija v nekem stanovanju našle mrtve odraslo žensko in najstnici, pišejo tamkajšnji mediji. Ženski (menda srbskih korenin) naj bi bilo ime Vesna M., drugi dve žrtvi pa naj bi bili njeni hčerki dvojčici.



V stanovanje so morali vdreti gasilci, pokojni 18-letni dvojčici pa so našli na kavču. Obe sta imeli motnje v duševnem razvoju. Policija sledi nasilja ni odkrila.



Srbske Novosti poročajo, da je Vesna večkrat bežala pred nasilnim možem, s katerim sta se naposled razšla. Ostala je sama s hčerama, kar je bilo zanjo izjemno naporno. Pred dvema letoma jo je soseda celo prijavila centru za socialno delo, ta pa ni ugotovil hujših nepravilnosti. Sosedi sicer pravijo, da je bila Vesna psihični bolnik in da družina nikoli ni imela obiskov. Menda so jo redko videvali, so pa slišali vpitje iz stanovanja.



Vzrok za smrt se še ugotavlja, nekateri pa menijo, da je Vesna sebe in dvojčici zastrupila s tabletami. Možno pa je tudi, da je Vesna padla in nesrečno preminila, dekleti, ki nista bili sposobni skrbeti zase, pa sta nato umrli od lakote.