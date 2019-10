Sloviti chef kuhal s konopljo

2

visoki rastlini konoplje sta rasli pri chefu doma.

KATANIJA – Nikakršen preprodajalec ni, temveč gastronomski virtuoz, ki preizkuša nove kombinacije okusov za kulinariko tretjega tisočletja, se brani Italijan, ki so mu v domu v vasici Trecastagni ob vznožju Etne zasegle večjo količino konoplje.Zasegli so mu skoraj dva metra visoki rastlini indijske konoplje, približno pol kilograma posušenih vršičkov, zanimivejša najdba pa je nedvomno vino z okusom kanabisa, tako tudi aromatizirane olive, kava in celo tunina. Petdesetletnika so pridržali, poročajo italijanski mediji, čeprav se sloviti kuhar zagovarja, da njegova dejanja niso kazniva, saj je kot agroprehranski svetovalec zgolj opravljal svoje delo in zavoljo ponudbe sodobnih jedi preizkušal nove kombinacije že uveljavljenih dobrot s konopljo.O tem bo moral prepričevati tudi sodnika, a mnogi dvomijo, da bo stroga sicilijanska roka pravice sprejela razloge o gastronomskih podvigih.Chiaramonte kot glavni chef že dolgo kraljuje v kuhinji restavracije hotela Katane Palace v Kataniji, uveljavil pa se je tudi kot televizijski kuhar; v svojih oddajah je ponosno zastopal sicilijansko gastronomsko tradicijo in sredozemske specialitete.Ponujal je t. i. brezčasne recepte in zanesljive afrodiziake, kdo ve, kako bi poimenoval konopljine specialitete oziroma ali je katero od teh morda že ponudil nič hudega slutečim gostom.