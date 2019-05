Skrivnostna smrt modne oblikovalke: tri leta živeli ob truplu

KRAGUJEVAC – Upokojenka in nekdanja modna oblikovalka Zorica Miletić (73) je izginila pred tremi leti, pretekli torek pa so jo našli mrtvo v njenem stanovanju. Njeno truplo so našli v stanovanju v Kragujevcu, najverjetneje je umrla naravne smrti, poroča srbski Kurir. O tem priča dejstvo, da je bilo stanovanje zaklenjeno od znotraj, s ključem in varovalno verigo, okna pa so bila tesno zaprta.



Soseda je povedala, da je pred tremi leti govorila z Zorico, potem pa je niso več videli. Tudi domači je niso pogrešali in tako je njeno truplo tri leta trohnelo v stanovanju. Vnukinja Marina B., ki živi v Grčiji, je pred nekaj časa policijo prosila, naj preveri, kaj se dogaja z njeno babico. Ker se na vhodni zvonec nihče ni oglasil, je policija sklepala, da je ni doma. Vnukinja je o tragični usodi svoje babice izvedela iz medijev.