Uprava za civilno zaščito Bosne in Hercegovine je v sredo v sklopu iskalne akcije aktivirala potapljaške reševalne enote. Predvidevali so, da bi lahko pogrešana oseba, ki so jo iskali, zapeljala v reko.Kljub slabi vidljivosti pri prvem potopu so na dnu reke našli avto. Vozilo se je nahajalo deset metrov od obale, na globini pet metrov in dvajset metrov od mesta, kjer je avto zapeljal s ceste, poroča 24sata.Avtomobil so iz reke potegnili ob mraku, okoli 17.30, v njem pa so našli truplo. Preiskava in obdukcija bosta pokazali, ali gre za moškega (42) iz Vidovića, katerega izginotje je bilo prijavljeno dva dni prej.