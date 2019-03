Najstnik objavil video terorističnega napada, grozi mu več deset let zapora

CHRISTCHURCH – Na Novi Zelandiji so prijeli 18-letnika, ki je objavil videoprenos petkovega terorističnega napada na mošeji v Christchurchu, v katerem je bilo ubitih 50 ljudi. Najstnik, čigar imena niso objavili, se je danes pojavil pred sodnikom, ta pa mu je odredil pripor do naslednje obravnave 8. aprila. Grozi mu več deset let zapora. 18-letnik je objavil tudi fotografijo napadene mošeje, zraven pa pripisal »cilj osvojen«. Obtožen je tudi spodbujanja sovraštva. Za vsako od točk obtožnice mu grozi po 14 let zapora.Preiskovalci sicer menijo, da najstnik ni bil neposredno povezan z morilcem. Sodnik ni dovolil objave več podrobnosti iz obtožnice, prav tako ne objave njegovega imena.Se pa v povezavi s petkovim terorističnim napadom, ki je pretresel Novo Zelandijo in svet, izvajajo preiskave tudi v sosednji Avstraliji, od koder prihaja Tarrant. Avstralska protiteroristična policijska enota je izvedla racijo v dveh hišah na vzhodu države, v krajih Sandy Beach in Lawrence. Več podrobnosti o akciji še ni znanih. Avstralska policija je sporočila le, da zbirajo material, ki naj bi pomagal novozelandskim kolegom pri njihovi preiskavi.