Izpoved kanibala: razkril je, zakaj je pojedel mamo

VELIKA KLADUŠA – Sabahudin Velić, 33-letnik iz Velića pri Bosanski Krupi, se je predal policiji in šokiral s priznanjem, da je ubil in s sekiro razkosal svojo mamo Nesiho. Dele njenega trupla je sin zakopal na več lokacijah, ostale dele pa je v naslednjih desetih dneh razsekal, spekel in jedel mamino meso.



Grozljiv umor 60-letne Nesihe pa ni tisto, zaradi česar je policistom zaledenela kri. Njen sin je sedaj namreč razkril, zakaj je zagrešil strašen zločin. »Ubil sem mamo,« je priznal policiji, ko se je predal, pri tem pa za dejanje okrivil črno magijo. Trdi, da so se pred njim pojavile štirje duhovi, ki so mu naročile, naj je meso mrtve mame. Sprva mu niso verjeli Za prvi primer ljudožerstva v BiH se je izvedelo v petek, ko se je Velić pojavil na policijski postaji v Sarajevu in priznal svoje dejanje. Policija je takoj stopila v stik s policijo iz Unsko-sanskega kantona, ki je začela preverjati točnost Velićevih navedb, v katere so policisti sprva nekoliko dvomili.



Policijo je medtem poklical tudi eden izmed Velićevih dveh bratov in rekel, da sumi, da je Sabahudin ubil mamo, kar mu je tudi sporočil po telefonu preden se je odpravil na policijo, poročajo mediji v BiH, ki so morilca poimenovali Hannibal Lecter iz Velike Kladuše po znamenitem liku iz filma Ko jagenčki obmolknejo. Odpeljan na psihiatrijo Policija je nato Sabahudina odpeljala v Bosansko Krupo, da bi pokazal, kje je zakopal mamo. Točnih lokacij se ni mogel spomniti, zato so bagri prekopali zemljo na več mestih, da bi našli njene ostanke. V soboto popoldan so našli dele trupla.



Sabahudina so po navodilih tožilca odpeljali na psihiatrijo, njegovi sovaščani pa se spominjajo, da je imel duševne težave, da pa nikoli niso slišali, da bi se prepiral z mamo.