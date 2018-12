Grozljivka: padel s strehe in se napičil na lomilko

Orodje je bilo zaradi oblike težko odstraniti.

Po devetih dnevih je zapustil bolnišnico.

Videl sem lomilko, kako štrli iz mojega prsnega koša. Le s težavo sem dihal.

LONDON – Angleška zdravniška zbornica je objavila bizaren primer 51-letnega moškega, ki je med delom na strehi hleva padel iz treh metrov višine naravnost na lomilko. Nekaj čez 90 centimetrov dolgo kovinsko orodje je prebodlo njegovo telo in se za 30 centimetrov zapičilo v zemljo. Imel je neznansko srečo, da je preživel, potem ko so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer so mu lomilko odstranili iz trebuha.»Ne morem verjeti, kakšno srečo sem imel, da sem preživel. Oči sem imel solzne, do reševalcev čutim neskončno hvaležnost,« se spominja moški, ki bi rad ostal anonimen. »Po nesreči sem se prenehal razburjati zaradi malenkosti.«Moški se spominja, da je med delom na strehi držal lomilko v levi roki. »Odstranjeval sem žeblje, ko mi je začelo drseti.« Padel je z orodjem v roki in obležal pribit na zemljo, večkrat je izgubil zavest. »Videl sem lomilko, kako štrli iz mojega prsnega koša. Le s težavo sem dihal. Vedel sem, da sem v resni nevarnosti, a sem ostal miren. Potem so moji spomini raztrgani kot v nekakšnem počasnem posnetku.«Reševalci so po prihodu kar dolgo razmišljali, kako bi ga rešili. Z orodjem, ki ga je imel v lopi, so odstranili del lomilke, ki je bil zapičen v tla. Morali so podreti ograjo, da so ga lahko odnesli, prav tako ga niso mogli normalno namestiti v reševalno vozilo, ker je bila lomilka tako dolga. Na srečo je orodje poškodovalo le njegovo tanko črevo. Po devetih dnevih so ga odpustili in je v celoti okreval.