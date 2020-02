Groza na hrvaškem otoku: umorili 16-letnico

Hrvaška policija je potrdila tragično novico, da so v jutranjih urah našli truplo 16-letnega dekleta. Nesrečno najstnico so našli na hrvaškem otoku Lošinju, ki je tudi priljubljena turistična destinacija številnih Slovencev.Zgodilo se je v Malem Lošinju, ki je mesto in pristanišče na otoku Lošinj, v Primorsko-goranski županiji.Neuradno naj bi jo umoril sosed, ki je v jutranjih urah vdrl v njihovo hišo. Mama je pila kavo, moški jo je odrinil in hotel obračunati z njo, 16-letnica pa se je postavil v bran materi in moški jo je zabodel. Obiskovala je srednjo šolo Ambroza Haračića. Njeni sošolci so po pripovedovanju učiteljice v šoku.Moškega so že prijeli policisti in ga odpeljali na zaslišanje. Osumljeni prihaja iz Osjeka, vendar zadnjih nekaj let živi na otoku in ukvarja z ribolovom. V preteklosti naj bi imel težave z drogo in alkoholom. Po pripovedovanju domačinov naj bi bil v dolgoletni zvezi s svojim dekletom.Policija primer še preiskuje.