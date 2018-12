FOTO: To je obraz najokrutnejšega serijskega morilca! Ubil je 78 žensk

Žrtve je posilil in zverinsko umoril. FOTOgrafiji: Afp

IRKUTSK – Najhujši serijski morilec v zgodovini Rusije je bil včeraj obsojen zaradi posilstva in uboja 56 žensk. Sodišče v sibirskem Irkutsku je bivšega policista, 54-letnega, spoznalo za krivega za serijo zločinov, ki so se odvijali med letoma 1992 in 2007.Obsojenec je pobesnel, ko je izvedel, da mu bo sodišče odvzelo pravico do pokojnine, ki znaša 316 evrov na mesec. Napovedal je, da se bo na to odločitev pritožil. Sicer bo preostanek življenja preživel v samici. Obsodbo je dočakal, medtem ko je v zaporu že služil dosmrtno kazen – leta 2015 je bil obsojen zaradi umora in posilstva 22 žensk, kar pomeni, da se je z zadnjo obsodbo število njegovih žrtev povzpelo na 78. Ubijal je ženske, stare od 16 do 40 let, tudi enega policista.»Ubijanje ga je patološko privlačilo. Na smrt so bile obsojene, takoj ko so privolile, da gredo z njim na pijačo,« je povedal državni tožilec. Ko so njegovi zločini prišli v javnost, se ga je prijel vzdevek Volkodlak, saj je delal na policiji, hkrati pa posiljeval in moril ženske. »Moral sem počistiti ulice nemoralnih žensk in prostitutk,« je izjavil po aretaciji. Nekatere je ubil, ko je bil v službi. V uniformi in s službenim avtomobilom je lažje pridobil zaupanje žrtev.»Prizanesel je trem, ki niso želele z njim na zmenek. Njih je pospremil do doma in jim celo pomagal nesti torbe. Očitno je užival v ubijanju. Njegove žrtve so imele 145 ali celo 170 vbodnih ran. Nekatere je ubil s sekiro,« je povedal tožilec. Pred Popkovom sta bila rekorderja, ki je bil leta 2007 obsojen na dosmrtno ječo zaradi 48 umorov, in, ki je bil še v času Sovjetske zveze obsojen zaradi umora 52 ljudi.