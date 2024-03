Blogerja v solzah objavila pretresljiv posnetek: Sedem jih je posililo mojo ženo (VIDEO)

Par ​​španskih blogerjev, ki je na družbenih omrežjih dokumentiral svoje motoristično potovanje po svetu, je objavil, da sta med vožnjo skozi Indijo doživela grozljiv napad. Vincente in Fernanda, na družbenih omrežjih bolj znana kot Vuelta Al Mundo En Moto (Okoli sveta z motorjem), sta objavila šokanten video iz bolnišnice v Indiji, v katerem pojasnjujeta, da ju je skupina moških napadla, oropala in posilila Fernando.

Vincente in Fernanda sta od začetka svojega potovanja iz Barcelone pred petimi leti prepotovala več kot 60 držav in z motorjem prevozila več kot 170.000 kilometrov. Sta tudi ambasadorja motociklistične znamke KLIM, skupaj pa sta zbrala 122.000 sledilcev na instagramu, kjer dokumentirata svoja doživetja med potovanjem po celinah.

Simpatična zgodba se je spremenila v grozo

Toda simpatična zgodba o njunih potovanjih po južni Aziji se je v Indiji spremenila v grozo. Zakonca sta na svojem instagramu razkrila, da sta bila med potovanjem po Indiji napadena.

Na videoposnetku se Fernanda in Vincente pojavita z velikimi modricami in oteklinami na obrazu, oba pa sta vidno pretresena. V izjavi za španske medije sta razkrila, da sta bila napadena po obisku okrožja Dumka v severnoindijski provinci, ki je sicer priljubljena turistična destinacija. Namenjena sta bila v Nepal prek severne Indije, ustavila pa sta se v Dumki. Tam sta postavila šotor blizu tržnice. Ko sta zaspala, je v šotor vdrlo sedem mladeničev in ju napadlo.

»Preglasili so naju. Prislonili so mi nož na vrat in mi rekli, da me bodo ubili,« pravi Vincente z otečeno in zašito spodnjo ustnico v enem od videoposnetkov. »Fernanda je bila posiljena. Sedem jih je bilo. Sedem ljudi ...« dodaja.

Medtem ko jo je Vincente odnesel zgolj z modricami, se zdi, da je Fernanda utrpela veliko hujše udarce – temno rdeče sledi so vidne na njenih licih in čeljusti. »Sva v bolnišnici, tukaj v Indiji. S policijo. Pustili so naju spati tukaj,« pravi Fernanda z očmi, rdečimi od solz. Po prijavi posilstva so ju namreč prepeljali v zdravstveni center Saraiyahat Community Health Center, da bi lahko Fernando pregledali.

Kot poroča Euronews, je špansko veleposlaništvo v Indiji stopilo v stik z lokalnimi oblastmi in poslalo osebje, da ponudi podporo Vincentu in Fernandi. Trije od sedmih osumljencev so trenutno v priporu.