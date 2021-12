Aretirali Slovenca z Interpolove tiralice. Našli kokain in ponarejen potni list

Na območju Zadra so prijeli Slovenca (34) za katerim je Slovenija razpisala mednarodno tiralico. Sumijo ga, da je zakrivil več kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog in organiziranega kriminala.

Hrvaški organi pregona so po nalogu sodišča iz Zadra preiskali domovanje Slovenca in našli 3,1 grama kokaina in slovaške osebne dokumente, za katere sumijo, da so ponarejeni.

Po aretaciji so slovenskega državljana pripeljali pred preiskovalnega sodnika v Zadru, je poročal Večernji list.