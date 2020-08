Aleksandar (19) izginil, truplo na jezeru prvi zagledali sorodniki

Aleksandra P. (19) iz vasi Lukomir v BiH, ki je izginil v nedeljo popoldne, so našli v torek ob 6.30. Truplo, ki je priplavalo na površje jezera Bubličko, so najprej zagledali njegovi sorodniki. Natančni vzrok smrti bo razkrila obdukcija.



Aleksandar je v nedeljo s prijatelji odšel do jezera. Popoldne so prijatelji opazili, da ga ni, na obrežju so ostali le njegovi natikači in mobilni telefon, zato so obvestili policijo. Iskalni akciji so se pridružili tudi sorodniki, a so jo morali okoli 23. ure prekiniti, nadaljevala se je v ponedeljek zjutraj.



Aleksandar je najverjetneje utonil, veliko vprašanje pa ostaja, kako tega večje število kopalcev ni opazilo. Utopitve so tu kar pogoste, zadnja se je zgodila pred nekaj dnevi, ko je v jezeru, katerega povprečna globina je 12 metrov, utonil 48-letnik.